BikeCityGuide: Android-App gestartet

"Besonders freut es uns, jetzt auch eine Fahrrad-Navi-Version für Android raus zu bringen, da diese zunächst sogar unsere priorisierte Plattform war, sich aufgrund gewisser Umstände - nachzulesen im Blog - aber leicht verzögerte", sagt Kofler.

Update für iOS

Parallel zum Android-Start wurde auch ein Update der iPhone-Version veröffentlicht. Die iPhone-Version sei grafisch etwas ausgefeilter, weil das vom Designer erstellte Layout genau auf nur eine Display-Größe angepasst werden müsse, so Kofler. Generell ist der Test-Aufwand für Android etwas größer, da es eine größere Vielfalt an Geräten und in Umlauf befindlichen Software-Versionen gibt.