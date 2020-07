BikeCityGuide: Rad-Navi setzt auf Geheimtipps

Audionavigation und Insider-Tipps

Grundsätzlich bietet die App drei wesentliche Dienste an: Eine Start-Ziel-Navigation, Touren und individuelle Touren. BikeCityGuide versteht sich laut Kofler nicht nur als herkömmlicher Routenplaner, sondern setzt auch auf Sprach-Navigation. Die Nutzer können sich entweder für visuelle Routen oder für die Sprachnavigation entscheiden. "Smartphone in die Hosentasche, Ohrstöpsel rein und losradeln", sagt Kofler.

Eine Besonderheit der App sei das Insiderwissen über Radwege abseits der herkömmlichen, offensichtlichen Straßenverbindungen. Die Fahrradkuriere haben ein Jahr lang Infos über sichere und komfortable Strecken zusammengetragen und darauf basierend das Routing erstellt. "Es gilt: Große Straßen meiden, Radwege, ruhige Neben- und Spielstraßen priorisieren, und die Häufigkeit der Abbiegungen miteinbeziehen", erklärt Kofler.

Derzeit ist die App für die Städte Wien, Graz, Linz, Innsbruck und Salzburg verfügbar. Die Schweiz und Deutschland sollen noch vor dem Sommer hinzukommen, danach werde der Fokus auch auf andere europäische Länder gelegt. Da die Fahrradboten-Community international vernetzt sei, könnten grundsätzlich in allen Großstädten der Welt von den Boten erstellte Insider-Touren angeboten werden, so Kofler. "Sie können zuhause den angenehmsten Weg zwischen A und B finden oder aber in Berlin auf Insider-Touren die Stadt hautnah und aktiv entdecken." In jedem Städtepaket werden auch zahlreiche Sehenswürdigkeiten gelistet. Zusätzliche Informationen werden aus Wikipedia integriert. Das Kartenmaterial selbst kommt von OpenStreetMap. "Mittlerweile ist diese Karte so genau, vor allem im Bereich der Radinfrastruktur, dass viele Navigationsanbieter auf OpenStreetMap setzen", sagt Kofler.

Städte und Kommunen als Partner im Visier

Die App an sich kann kostenlos heruntergeladen werden, lädt man sich dann ein Städtepaket, werden dafür künftig 6,99 Euro fällig. Bis Ende Juni stehen die Pakete allerdings noch gratis zum Download zur Verfügung.

"Unser Anliegen Nummer eins für die Zukunft ist es, dass Städte oder Gemeinden, die ihren Radlern etwas Gutes tun wollen, ein Abo bei uns erwerben und die Pakete dann kostenlos anbieten", sagt Kofler. Mit der Stadt Graz habe man das bereits umgesetzt. Zur Zielgruppe zählen aber auch Stadtbewohner, die ihr eigene Stadt besser kennenlernen wollen. "Da gehts zum Beispiel um das Thema Freizeit: Wie komme ich am besten vom 16. Bezirk in die Lobau", so Kofler. Je größer die Entfernung, desto mehr tendiere man, auf öffentliche Verkehrsmittel zurückzugreifen, da oft die Orientierung fehle. Interessant sei die App auch für Pendler, die möglicherweise aufs Rad umsteigen wollen, bisher aber nur die herkömmlichen Wege via Öffis oder Auto kennen.

Nicht zuletzt sollen auch Touristen profitieren. "Manche kommen ja schon mit dem Rad nach Wien. Der Radweg Wien-Passau etwa zählt 300.000 Radler im Jahr", sagt der BikeCityGuide-Gründer. Die App bietet den Touristen die Möglichkeit, neue Orte, auch Orte abseits des Massentourismus zu entdecken.

BikeCityGuide ist derzeit für das iPhone erhältlich. Die Fertigstellung einer Android-Version soll in Kürze erfolgen.