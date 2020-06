Bikemap: Die Radrouten-App

iPad-Variante

Neben der Standard-Variante ist seit Freitag auch Bikemap HD im App Store erhältlich.

Laut dem Entwickler ist eine Besonderheit der Applikation, dass sie auch offline funktioniert: „Das Kartenmaterial wird beim Öffnen zwischengespeichert. Das heißt, man kann sie auch problemlos für Fahrradrouten im Ausland nutzen, ohne hohe Roaming-Gebühren zahlen zu müssen.“

Erfolgreich

Der Erfolg gibt ihm Recht, in den ersten elf Tagen wurde die App über 3200 Mal herunter geladen. "Durch die iPad-Version werden es sicherlich noch viele mehr", hofft Krause. Der Erfolg ist natürlich ein weiterer Motivationsfaktor: "Es ist ein gutes Gefühl, dass die eigene Arbeit gut ankommt“, freut sich der junge Software-Entwickler. Fahrnberger ist ebenfalls von Krauses Arbeit überzeugt: „Der Erfolg der App ist absolut überraschend, er hat einen professionellen Job gemacht und das in seiner Freizeit“, so Fahrnberger.

"Run Map" als nächstes Ziel

Über kommende Projekte hat sich der 16-Jährige bereits Gedanken gemacht: „Natürlich wäre eine Umsetzung unter Android toll, allerdings ist der Arbeitsaufwand groß.“ Auch für andere Toursprung-Projekte könnten noch Apps gefragt sein, so bietet das Unternehmen zusätzlich noch Plattformen für Laufrouten, Wanderrouten oder Skaterouten an. „Als nächstes ist eine Applikation für die Laufplattform „Run Map“ geplant“, so Krause.

Junge Programmierer ändern zunehmend das Software-Geschäft: „Wir leben in Zeiten, in denen 16-Jährige uns Software-Firmen zeigen, wo der Hammer hängt", sagt Toursprung-Geschäftsführer Helge Fahrnberger. "Und das ist gut so."