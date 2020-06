Blackberry-Hersteller entdeckt Privat-User

Weltweit seien bereits 85 Prozent aller Neukunden private Verbraucher, sagte RIM-Manager Sascha Lekic während einer zweitägigen Partnerkonferenz seines Unternehmens heute in Berlin. RIM stehe in Gesprächen mit den Mobilfunkanbietern, um diesen im kommenden Jahr zu ermöglichen, günstigere Tarifpakete in Verbindung mit neuen Blackberrys anzubieten, sagte Lekic

Im Geschäft mit Firmenkunden setzt RIM große Hoffnungen auf seinen ersten Tablet-Computer mit der Modellbezeichnung PlayBook, der im ersten Quartal 2011 in Nordamerika und im zweiten Quartal in Deutschland auf den Markt kommen soll. Lekic sagte, dass SAP seine ERP-Software für betriebswirtschaftliche Prozesse auf das PlayBook bringen werde.

Das Gerät ist mit einem 7-Zoll-Bildschirm kleiner und mit 400 Gramm leichter als das Pioniergerät iPad von Apple. Die Internet-Verbindung erfolgt allein über WLAN oder ein Blackberry-Telefon. Als Preis ist bislang eine Marke von unter 500 Dollar im Gespräch.

