Blueair-Luftreiniger im Test: Tötet Keime und Bakterien

Interessante Daten in der App

Da die Luftqualität vom Classic 480i analysiert wird, zeigt die App auch an, wie es um die aktuelle Luftverschmutzung steht. Ausgewertet wird beispielsweise, wieviel lungengängiger Feinstaub (PM2.5) sich in der Luft befindet. Auch die Belastung durch so genannte, leicht flüchtige Fremdstoffe im Innenraum (tVOC) wird angezeigt. Durch Angabe der Adresse, zeigt die App auch an, wie es um die Luft im Freien steht. Dafür greift die Blueair-App auf öffentlich verfügbare Daten zurück.

Äußerst praktisch ist, dass diese Werte in Form eines Histogramms dargestellt werden. So lässt sich anhand der Kurven überprüfen, zu welcher Uhrzeit und an welchem Tag eine höhere beziehungsweise niedrigere Belastung festgestellt wurde.

Preise und Verfügbarkeit

Zu haben ist der Blueair Classic 480i etwa bei diesem Händler, der Preis beträgt 699 Euro. Bei oeko-planet.com kostet dasselbe Gerät etwas weniger, nämlich 629 Euro. Da die Blueair-Geräte aber erst seit Kurzem im deutschsprachigem Raum verfügbar sind, werden in dne kommenden Wochen und Monaten noch weitere Händler dazukommen.

Nach einer Betriebsdauer von 180 Tagen sollten die Filter des Luftreinigers getauscht werden. Kaufen kann man die passenden Filter bei denselben Händlern. Der Preis hängt vom Luftreiniger-Modell ab und von der Art des Filters. Für den Classic 480i kostet ein Partikelfilter 69 Euro, ein Smoke-Stop-Filter 99 Euro und ein Dual-Protection-Filter 139 Euro.