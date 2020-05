C.H.I.P.: Ein Mini-Computer um 9 US-Dollar

Auf der Crowdfunding-Plattform Kickstarter läuft derzeit eine Kampagne für C.H.I.P. Der Mini-Computer kostet lediglich 9 US-Dollar und ist damit eine echte Konkurrenz zum Raspberry Pi, der je nach Modell 20 bis 35 US-Dollar kostet. Das Kampagnenziel von 50.000 US-Dollar hat C.H.I.P. bereits nach kurzer Zeit erreicht und steht derzeit bei über 700.000 US-Dollar.

C.H.I.P. misst etwa 6 x 4 cm. Der ARM-Prozessor Allwinner R8 taktet mit 1 GHz. Der RAM ist 512 MB groß, der Flash-Speicher 4 GB. Verbindung mit dem Internet und Peripherie stellt C.H.I.P. über WLAN und Bluetooth 4.0 her.

C.H.I.P. hat einen Composite-Ausgang für die Verbindung mit Bildschirmen. Die Buchse wird gleichzeitig als Audio Out und Mic In genutzt. Weiters sind ein MicroUSB- und USB-Anschluss an Bord. Es gibt mehrere Adapter und Erweiterungen, wie etwa einen VGA- und HDMI-Anschluss, sowie einen Akku, um C.H.I.P. unabhängig von einer Steckdose zu betreiben.