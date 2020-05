Canon EOS M3 im Test: Besser, aber noch nicht gut genug

Während die M und M2 optisch einer überdimensionalen Lifestyle-Digicam ähnelten, orientiert sich die M3 mehr an Canons Powershot G-Serie. Sie ist kantiger und hat eine größere Fingerablage an der Front. Dadurch wirkt die M3 aber auch gedrungen und mutet schwerer an, als sie mit ihren 366 Gramm eigentlich ist.

Die größere Fingerablage verbessert die Griffigkeit der M3 gegenüber ihren Vorgängermodellen. Für größere Hände ist es aber noch immer nicht optimal. Ringfinger und kleiner Finger der rechten Hand finden kaum Halt auf der Fingerablage. Verwendet man den Canon EF-Objektivadapter, stehen die Knöchel des Mittelfingers daran an.

Die Daumenablage an der Rückseite ist gummiert und sorgt für einen guten Halt. Für Menschen mit großen Händen bzw. langen Daumen ist die Ablage zu weit rechts. Legt man den Daumen entspannt an die Kamera, liegt er am Display auf und nicht auf der Daumenablage.