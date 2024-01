Wie Canon, Sony und Nikon gegen KI-Fotos vorgehen wollen

Wie Nikkei Asia berichtet, werden Sony, Canon und Nikon ihre Profi-Kameras mit einem Update versorgen, das eine digitale Signatur mit dem neu entwickelten C2PA-Standard (Coalition for Content Provenance and Authenticity) in die geschossenen Fotos einfügt. Diese ist kompatibel mit einem neuen Web-Tool , dass ein Journalistennetzwerk entwickelte. Eine Version stammt etwa aus der Zusammenarbeit von Reuters mit Canon und dem Starling Lab (Standford University).

Das Tool soll für jeden zugänglich sein. Sony will im Frühjahr 2024 3 seiner Profi-Kameras (Alpha 9 III, Alpha 1 und Alpha 7S III) per Update mit der neuen Funktion auszustatten. Das kündigte das Unternehmen an, nachdem es gemeinsam mit der Associated Press einen erfolgreichen Praxistest durchführte.

Auch Canon soll im Laufe des Jahres nachziehen. Das Unternehmen soll zudem an einer ähnlichen Verifikationsmöglichkeit für Videos arbeiten. Der Kamerahersteller arbeitet gleichzeitig an einer App, die den Bearbeitungsverlauf von Fotos nachvollziehbar macht.