Caviar verkauft „iPhone X Tesla“ für rund 4000 Euro

Weitere technische Details zum „Tesla“-Solar-Akku gibt es nicht. Laut einem Bericht von „9 to 5 Mac“ will der Caviar-Besitzer das erste Modell an den Tesla-CEO Elon Musk verschenken, alleine wegen dem Zusatz „Made on Earth by Humans“. Das stand auch am Tesla, den Musk mit SpaceX ins All geschickt hatte.



Das gepimpte iPhone X Tesla soll in der 64-GB-Variante 3845 Euro kosten, die 256-GB-Variante kostet 4048 Euro. Zugestellt wird das Gerät persönlich. Von ursprünglich 99 Exemplaren war Caviar bereits wegen einer großen Nachfrage abgekommen, es werden 999 dieser Geräte hergestellt. Ein Solar-Panel gibt es allerdings auch weitaus günstiger.