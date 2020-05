CES 2014 startet mit Trendschau

Mit all diesen Sensoren wächst aber auch die Menge an Daten, die verarbeitet werden müssen. Das schürt die Bedenken von Privatsphären-Aktivisten. Die Industrie hingegen spielt die Bedenken herunter. “Die Hersteller werden sicher geeignete Mittel ergreifen, um die Sicherheit zu gewährleisten. Es müssen ja nicht gleich alle Daten wie NSA-Daten behandelt werden”, so DuBravac, der auch gleich noch eine größere Verbreitung von Kundendaten prophezeit: “Heute sind viele Datensätze bei einzelnen Firmen oder Geräten isoliert. In Zukunft wird die Information wohl vielen zur Verfügung stehen. Vielleicht ist unser modernes Verständnis von Privatsphäre ohnehin nur eine Anomalie."