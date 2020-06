Chinesischer Hersteller TCL lässt Palm auferstehen

In einer Presseaussendung teilte der chinesische Hersteller zudem mit, dass man die ehemalige Palm-Community aktiv in den Wiederaufbau der Marke einbinden möchte und so "das größte Crowdsourcing-Projekt entstehen kann, dass man in der Branche je gesehen hat." Was TCL Communication damit genau meint, ist derzeit noch unklar. Zu erwarten ist, dass der chinesische Hersteller damit wohl auf die Entwicklung mobiler Geräte - Smartphones, Tablets, Smartwatches - abzielt.

Mit der in den USA und Europa klingenden Marke Palm könnte TCL den Weg von Lenovo zum Vorbild genommen haben, das mit der Übernahme von Motorola ebenfalls den Smartphone-Markt bearbeitet.