Chrome für Android ist fertig

In einer kurzen und unscheinbaren Meldung hat Google am Mittwoch das Ende der Beta-Phase von Chrome für Android-Geräte verkündet. Die aktuelle Version 18.0.1025123 ist nun erstmals ohne den Vermerk "Beta" verfügbar und soll deutlich stabiler und schneller laufen. Des weiteren gab Google an, dass einige kleinere Änderungen an der Oberfläche vorgenommen wurden, die vor allem die Tablet-Version betreffen sollen. Nähere Angaben wurden hierzu aber nicht gemacht.