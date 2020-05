Clouddienst "Google Compute Engine" startet Betrieb

Nun können Google-Kunden ihre eigene Anwendungen auf Computern mit mehreren Varianten des freien Betriebssystems Linux in der Google-Cloud laufen lassen. " Google Compute Engine" sei von sofort an allgemein verfügbar, schrieb Google-Manager Ari Balogh in einem Blogeintrag. Der Dienst sei 24 Stunden am Tag, sieben Tage die Woche verfügbar und biete eine monatliche Ausfallsicherheit von 99,95 Prozent (Service Level Agreement).

Der Service war im Sommer 2012 auf der Entwicklerkonferenz Google I/O von Google-Manager Urs Hölzle angekündigt worden, stand bisher aber nur einem kleineren Kreis von Beta-Testern zu Verfügung. Mit " Google Compute Engine" tritt das Unternehmen vor allem gegen Amazon und seinen Cloud-Diensten EC2 und S3 an. Der Suchmaschinenkonzern macht aber auch Microsoft, VMWare oder Oracle sowie Rechenzentren-Betreibern wie T-Systems Konkurrenz.