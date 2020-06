Convertible Acer Aspire Switch 10 ausprobiert

Zwischen neuen Tablets und Notebooks sticht der Convertible Aspire Switch 10, den Acer im Rahmen seiner jährlichen Pressekonferenz in New York erstmalig präsentierte, am deutlichsten hervor. Es handelt sich um einen Tablet-PC mit Windows 8.1 und zehn Zoll großem Bildschirm, der mit einem passenden Tastatur-Dock ausgeliefert wird. Ab Ende Mai gibt es das Gerät zum Preis von 349 Euro zu kaufen.