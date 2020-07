Crytek: "DLCs melken Kunden zu Tode"

Der deutsche Spieleentwickler Crytek plant laut eigenen Angaben den "Übergang zum Free to Play-Modell". In einem Interview mit dem Blog Videogamer.com sprach Crytek-CEO und Gründer Cevat Yerli davon, dass das bisherige Modell im Zusammenspiel mit DLCs (Downloadable Content) die "Kunden zu Tode melken würde" und er daher die Zukunft des Videospielmarktes eindeutig im Free To Play-Markt sieht.

Keine Vollpreisspiele mehr

Yerli zufolge werde Crytek nur mehr die bereits laufenden Projekte, unter anderem