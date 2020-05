Cyborg Unplug hält WLANs frei von Überwachungsgeräten

Zu haben sein wird der sogenannte Schutzschild für das eigene Netzwerk in zwei Versionen. Eine günstigere mit 2,4G WLAN Verbindung ohne Extras sowie in einer Edition mit 2,4G und 5G WLAN. Die bessere Version kommt ebenso mit einer Smartphone App und der Möglichkeit Lautsprecher anzuschließen. Die hohe Nachfrage nach dem Gerät zeigt, dass sich offenbar viele Menschen bei dem Gedanken an Überwachung unwohl fühlen.