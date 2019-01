Darum sollte man den aktuellen Windows 10 Patch sofort installieren

Microsoft hat einen neuen Patch veröffentlicht, der von Usern so bald wie möglich installiert werden sollte, da er 51 Sicherheitsprobleme behebt. Darunter ist eine kritische Sicherheitslücke, über die ein Angreifer schädlichen Code auf dem PC des Opfers ausführen kann. Laut dem Bericht von TechRadar handelt es sich dabei um einen Fehler in der Windows Jet Database Engine, die in allen modernen Windows-Versionen zur Anwendung kommt. Das Problem war seit September bekannt und wurde nun behoben.