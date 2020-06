Das Flugzeug wird zum fliegenden Wohnzimmer

Ab Sommer können Lufthansa -Passagiere sich über den Wolken wie auf dem heimischen Sofa Filme auf den eigenen Tablet-Computer holen. Blitzschnelle Internet Verbindungen an Bord werden in wenigen Jahren bei vielen Fluglinien Standard sein. Der US-Konzern Honeywell etwa plant zusammen mit dem

Satellitentelefon-Betreiber Inmarsat ein System, mit dem nahezu rund um den Globus Datengeschwindigkeiten von 50 MBit in der Sekunde erreicht werden. Ein zweistündiger HD-Film kann damit in wenigen Minuten heruntergeladen werden. Einen Haken gibt es: Die Bandbreite müssen sich 200 oder 300 Passagiere in einem Flugzeug teilen. Flugzeugzulieferer zerbrechen sich derweil die Köpfe, wie man die ganze Elektronik am besten in den engen Flugzeugkabinen verstaut.