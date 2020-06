Das neue HTC One im Kurztest: Abgerundetes Flaggschiff

In Zeiten der Krise setzt HTC auf Bewährtes statt wie einige andere Mitbewerber verzweifelt nach Innovation zu suchen. Dieser Konservativismus mag auf den ersten Blick langweilig sein, HTC hat aber an den richtigen Stellen angesetzt. So wurde der Akku des One nochmals vergrößert und dank einiger Software-Tricks zum Dauerläufer umfunktioniert. Zudem hat es endlich einen microSD-Kartenslot spendiert bekommen, sodass der Speicher kostengünstig erweitert werden kann. Ein überarbeitetes Design, die neue Sense-Oberfläche in der Versionsnummer 6 und flotte Hardware runden das Gesamtpaket ab. Die Kamera sorgt aber, auch mit 3D-Gimmick, weiterhin für Diskussionsstoff. Die Qualität, vor allem unter schwachen Lichtbedingungen, ist nach wie vor sehr gut, doch vier Megapixel sind im Jahr 2014 einfach zu wenig. Zu viel Detail geht hier verloren, vor allem bei Landschaftsaufnahmen.

Mit Ausnahme dieses kleinen Makels hat das M8 den Ersteindruck eines würdigen HTC One-Nachfolgers hinterlassen, der - zumindest in technischer Hinsicht - den Kampf mit Samsungs Galaxy S5 aufnehmen kann. Das neue HTC One soll weltweit ab dem 4. April für 679 Euro (UVP, 16 GB) in zwei Farben (gun metal grey/ glacier silver) sowie später in Gold erhältlich sein.

Modell:

HTC One (2014)

Display:

5 Zoll Super LCD - 1920 x 1080 Pixel (16:9, 440 ppi)

Prozessor:

2,3 GHz Quadcore (Qualcomm Snapdragon 801)

RAM:

2 Gigabyte

Speicher:

16 oder 32 GB intern, microSD-Kartenslot

Betriebssystem:

Android 4.4.2

Anschlüsse/Extras:

LTE (Cat4, bis zu 150 Mbit/s), microUSB, Bluetooth 4.0, WLAN (a/b/g/n/ac)

Akku:

2.600 mAh

Kamera:

4 Megapixel (Rückkamera, Ultrapixel), 5 Megapixel (Frontkamera, Weitwinkelobjektiv)

Videos:

Aufnahme in 1080p möglich

Maße:

146,4 x 70,6 x 9,35 mm, 160 Gramm

Preis:

679 Euro UVP (16 GB)