Das Problem beim Smartphone-Recycling: Die Geräte explodieren regelmäßig

Ganze Recyclinghöfe gehen in Flammen auf

Wie die Washington Post berichtet, fangen rund um die Welt regelmäßig Müllautos und Recyclingcenter Feuer aufgrund der instabilen Lithium-Ionen-Akkus, die fest in iPhones, iPads, Samsung-Geräten und anderen elektronischen Artikeln verbaut sind. Sie sind nicht nur gefährlich, sondern tragen als E-Müll auch zu einer aufkommenden Recycling-Krise bei.

Obwohl die Batterien viele Vorteile mit sich bringen und uns beispielsweise deutlich schlankere Geräte erlauben, kommen sie zu einem hohen Preis daher. Lithium-Ionen-Akkus enthalten zum einen Cobalt, das oft unter unmenschlichen Bedingungen abgebaut wird. Auf der anderen Seite führen sie zu "thermalen Ereignissen", wie es die Industrie so liebevoll ausdrückt. Das bedeutet: Sie explodieren förmlich, wenn sie Druck ausgesetzt, zerbrochen, durchstochen, zerrissen oder fallen gelassen werden, weil die hauchdünne Trenneinheit zwischen den positiven und negativen Akku-Teilen in diesen Fällen kaputtgeht. Allein Samsungs Smartphones waren zeitweise wegen regelmäßiger Explosions-Vorfälle im Fokus der Öffentlichkeit.

Kleiner Funke, große Wirkung

Einzelne Statistiken zu entsprechenden Feuerraten malen zwar ein recht moderates Bild. So gerät nur eines von 3000 Geräten in Brand. Wenn die Flammen jedoch auf das restliche Material im näheren Umfeld übergehen, kann schnell eine Katastrophe ausbrechen. Allein 2016 brannte ein Recyclingcenter im Silicon Valley so stark, dass sich der Schaden am Ende auf rund 8,5 Millionen US-Dollar belief.

Entsorgt eure Geräte richtig

Verursacher dieser Probleme sind verschiedene Parteien. Unter anderem jene Personen, die ihre Altgeräte nicht fachgerecht entsorgen und beispielsweise in den normalen Hausmüll werfen. Die ausgedienten Smartphones richtig wegzuwerfen, ist dabei gar nicht so kompliziert. Alternativ kann man alte Smartphones vielleicht sogar noch ganz lukrativ verkaufen. Oder man findet vielleicht eine weitere, kreative Verwendungsmöglichkeit für die Geräte.

Dieser Artikel ist zuerst auf futurezone.de erschienen