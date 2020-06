Desire Z: Smartes Android mit voller Tastatur

Tipp-top

Die QWERTZ-Tastatur ist so wie sie sein sollte. Die Tasten haben genug Abstand zueinander, was Tippfehler vermeidet. Auch der Anschlag der gummierten Tasten ist gut. Ein kleines Manko: Es gibt keine eigene Zahlenreihe, 0 bis 9 werden durch vorheriges Betätigen der FN-Taste getippt. Dafür gibt es aber zwei Zusatztasten, die mit verschiedenen Funktionen belegt werden können.

Um in Texten den Cursor präzise zur gewünschten Position zu navigieren, wird das Touchpad genutzt, das gleichzeitig physischer Knopf ist. Die üblichen Android-Tasten, Home, Menü, Zurück und Suche, sind Softtouch – nicht ganz passend für ein Gerät, das ansonsten auf „echte“ Tasten setzt. Zu diesen echten Tasten gehört auch ein Kamera-Knopf an der rechten Gehäuseseite, der als Auslöser dient.

Software und Leistung

Das Desire Z hat Android 2.2 installiert, ein Upgrade auf 2.3 soll im zweiten Quartal erfolgen. Wie schon beim Desire HD sind zahlreiche HTC-Widgets vorinstalliert, sowie „ HTC Sense“, um Oberflächen und Szenen anzupassen.

Das 3,7 Zoll große Super-LCD-Display reagiert präzise auf Eingaben, auch an der Darstellung gibt es nichts auszusetzen. Dafür aber an der Leistung: Im Desire Z ist ein 800MHz-Prozessor verbaut, anstatt ein 1GHz-CPU wie bei Desire und Desire HD. So werden etwa die Kontakte und das Nachrichten-Menü langsamer geöffnet, besonders wenn diese gut gefüllt sind. Das ist aber hauptsächlich im direkten Vergleich bemerkbar, im Alltagsgebrauch entstehen keine gröberen Behinderungen durch den langsameren Prozessor.

Der Akku hat eine Kapazität von 1300mAh – das sind zwar 70mAh mehr als beim Desire HD, aber 100 weniger als beim Desire. Will man also auch am nächsten Tag noch fleißig tippen können, sollte das Z allabendlich an die Steckdose.

Fazit

Das Desire Z ist das derzeit beste Android-Handy mit vollwertiger Tastatur – was mangels Konkurrenz aber auch nicht besonders schwer ist. Für den QWERTZ-Komfort muss man Kompromisse, abseits von Dicke und Gewicht, eingehen. Doch wer über das Design hinwegsehen kann, der verkraftet wahrscheinlich auch den langsameren Prozessor. Und die eine Sekunde, die man beim Öffnen des Nachrichten-Menüs oder des Browsers langsamer ist, holt man durch das schnellere Tippen auf der echten Tastatur ohnehin wieder auf.