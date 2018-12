Die Food- und Küchentrends 2019

Was haben VR, Spiegel und Zahnensoren gemeinsam? Sie alle könnten sich 2019 in unser kulinarisches Leben einmischen. Schon jetzt werden Gastro-Lebensmittelabfälle zu Bioplastik für den 3D-Druck verwendet und Verpackungen zeigen über einen Farbwechsel an, dass die Ware abgelaufen ist. Manches, was zunächst verrückt erscheint, offenbart im Laufe der Jahre nachhaltige Qualitäten.

Augmented Flavors

Mit seinem Digital Taste Lollipop-Projekt hat Dr. Nimesha Ranasinghe schon einmal auf sich aufmerksam gemacht. Doch das war ihm nicht genug, daher hat der Leiter des Multisensory Interactive Media Labs der Maine University diesmal den Geschmack von Salz in Angriff genommen. Zwei Essstäbchen „zappen“ bei Kontakt die Zunge und simulieren so den Geschmack von Salz, den die Probanden beim ungewürzten Kartoffelpüree sicher vermisst hätten.

Sensoren am Zahn

Jeder, der aus gesundheitlichen oder anderen Gründen schon einmal seinen gesamten Tagesbedarf an zu sich genommenen Lebensmitteln via App oder Tagebuch dokumentieren wollte, kennt den Aufwand, den das bereitet. Ein schlauer Sensor am Zahn könnte Abhilfe schaffen: Er leitet Informationen darüber, wieviel Glukose, Salz oder Alkohol aufgenommen wurde, an ein verbundenes Device weiter. Das reduziert den Aufwand und erhöht den Detailgrad der Angaben enorm.

Immer die richtige Temperatur

Mit dem Thermometer die Wassertemperatur kontrollieren, hat dank „Meld“ ein Ende. Das über eine Kickstarter-Kampagne finanzierte Gadget übernimmt diese Funktion und kann für bestehende Herde & Kochgeschirr eingesetzt werden. Egal ob brodeln, Sous Vide garen, frittieren oder pochieren – Meld wird es können.