„Die PlayStation 2 ist schon wieder retro“

Retro-Videospiele liegen im Trend, das sieht man auch an der Retrobörse, die dieses Jahr zum dritten Mal in den Räumen der Technischen Universität Wien stattfindet. Dabei werden nicht nur Konsolen aus grauer Computerspiel-Urzeit verkauft, sondern auch Geräte, deren Hochphase noch nicht so lang zurückliegt. "Es sind mittlerweile auch PlayStation-2-Konsolen bei den Verkäufern im Angebot, gleich neben Pong-Konsolen aus den frühen Siebzigern und alten Heimcomputern”, erklärt Veranstalter Mark Guttenbrunner im Gespräch mit der futurezone.

Das Interesse steigt

Dabei können Spieler mit Hang zum Stöbern auf nahezu alle Facetten der Videospielgeschichte stoßen. Die Auswahl ist auch dieses Jahr wieder ein Stück größer geworden: “Wir haben rund 30 Prozent mehr Verkäufer, einige Tische mehr und hoffen natürlich auch auf einen Besucheranstieg.” Warum das Interesse an der Börse stetig steigt, hat auch mit den aktuellen Spielekonsolen zu tun, wie Guttenbrunner erklärt: “Einerseits tragen natürlich die neuen Konsolen dazu bei, die immer wieder alte Spiele in ihr Portfolio aufnehmen.” So haben derzeit nahezu alle aktuellen Spielekonsolen auch die Möglichkeit, alte Games in Online Stores zu erwerben und zu spielen.

Dadurch kommen auch viele junge Spieler zu der Börse: “Wir sind jedes Jahr aufs Neue überrascht, dass so viele junge Leute kommen, die definitiv nicht mit den Konsolen aufgewachsen sind, da sie teilweise jünger als die Geräte sind.”