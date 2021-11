Dieselskandal bei Daimler: So frech soll getrickst worden sein

Ein Software-Experte für Motorsteuerungen hat offenbar nachgewiesen, wie Daimler die Abschalteinrichtungen in der Abgas-Software eingesetzt hat.

Die Deutsche Umwelthilfe (DUH) sieht neue Belege für eine Verstrickung des Autobauers Daimler in den Dieselskandal. Demnach wurden mehrere neue Abschalteinrichtungen in der Abgas-Software von Daimler gefunden.

Damit werde die Abgasreinigung auf der Straße nahezu permanent deaktiviert, wodurch die Fahrzeuge deutlich zu viele gesundheitsschädliche Stickoxide ausstoßen, heißt es von der DUH.

In einem Gutachten dokumentiere der Kfz-Software-Experte Felix Domke im Auftrag einer US-amerikanischen Anwaltskanzlei "insgesamt 8 bisher unbekannte Abschalteinrichtungen in einer Mercedes-Benz E-Klasse mit Euro 6 Diesel", teilte die DUH am Donnerstag mit.