E-Autos überholten Diesel bei Neuzulassungen in Niederösterreich

Von Jänner bis August 2021 sind in Niederösterreich mehr E-Fahrzeuge als Dieselautos zugelassen worden. 5.410 Elektrofahrzeuge waren es: "Erstmals haben die E-Pkw mit 600 Neuzulassungen die Dieselfahrzeuge in der Zulassungsstatistik überholt", so Landeshauptmann-Stellvertreter Stephan Pernkopf (ÖVP). Zusätzlich seien in diesem Jahr bereits mehr E-Autos zugelassen worden als im gesamten Vorjahr, als es 4.355 waren, hieß es in einer Aussendung am Sonntag.

Pernkopf und Wirtschaftslandesrat Jochen Danninger (ÖVP) sprachen von einem "wichtigen, positiven Kipp-Punkt", sowohl im Umweltschutz als auch für die Autobranche.