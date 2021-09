Bosch zeigt kompaktes Ladekabel für E-Autos

Die Steuerung- und Sicherungstechnik wurde in das Kabel selbst verpackt. Eine massige Kontrollbox fällt damit weg.

Bosch hat ein neues, flexibles Ladekabel für Elektroautos enthüllt, das ohne die herkömmlicher Kontrollbox am Kabel auskommt. Die Steuerungs- und Sicherungselektronik steckt also im Kabel selbst. Das macht es laut dem Unternehmen zum weltersten Kabel mit integrierter universeller Ladetechnologie.

Schutz gegen Überlastung und Überhitzung

Das Bosch-Kabel kommt mit 2 Adaptern für Level 1 und Level 2 AC-Ladungen. So kann das Kabel sowohl Zuhause an die Steckdose als auch an eine öffentliche Ladestation angeschlossen werden. Die Ladung geht mit bis zu 22 kW vonstatten.

Der Adapter für Zuhause hat unter anderem einen Fehlerstromschutzschalter verbaut, wie Electrek berichtet. Damit soll gewährleistet werden, dass keine Überlastung oder Überhitzung auftritt. Im dem Fall kann das Kabel durch die Sicherheitstechnologie deaktiviert werden, bevor es zu einer kritischen Situation kommt.

Kabel soll Mitte 2022 auf den Markt kommen

Das Ladekabel mit 230-Volt-Adapter soll nächsten Sommer auf den Markt kommen. Zum Preis hat sich das deutsche Unternehmen noch nicht geäußert.