Display-König: LG Optimus 4X HD im Test

Software

Das Optimus 4X HD nutzt Android 4.0.3, mit LGs eigener Oberfläche. Ein nettes Detail ist der Lockscreen, bei dem das Ziehen des Schlosssymbols mit dem Finger kreisförmig den darunter liegenden Homescreen frei gibt. Auf dem Lockscreen kann noch eine von drei Uhren oder zwei Kalender angezeigt werden. Die vier Shortcuts, die unten angezeigt werden, können mit beliebigen Apps und Funktionen belegt werden.

Vorbildlich sind auch die Homescreen-Einstellungen. Hier sind sieben verschiedene Animationen wählbar, die beim Wechsel von einem Homescreen zum nächsten angezeigt werden. Auch kann gewählt werden, ob sich das Hintergrundbild verschiebt oder immer das Ganze zu sehen ist. Vertipper am Rande: Ruft man im Homescreen mit der Menü-Taste die Schnelleinstellungen auf, ist dort „Homescrenn Einstellungen" zu lesen.

Bei der Statusleiste lässt LG dem User ebenfalls viele Möglichkeiten. So können die Icons für die Schnellauswahl modifiziert werden. Es kann bestimmt werden, welche zu sehen sind und die Reihenfolge. Platziert man mehr als fünf Shortcuts, kann mit einer Wischbewegung weitergescrollt werden.

Eine der Statusleisten-Funktionen ist „QuickMemo", ähnlich der Notizfunktion des Samsung Galaxy Note. Drückt man darauf, kann man einen Screenshot erstellen und mit dem Finger noch handschriftliche Notizen oder Zeichnungen darauf unterbringen. Es kann auch nur ein Ausschnitt des Screenshots gewählt werden, oder, falls man einfach nur schnell was notieren will, ein einfärbiger Hintergrund statt dem Screenshot eingeblendet werden.

Mit der App „ LG Tag+" können verschiedene Profile erstellt werden, die aktiv werden, wenn man mit dem Handy den entsprechenden NFC-Tag berührt. Hier kann man etwa festlegen, in welchen Klingelmodus das Handy gehen soll, welche Verbindungen aktiv sind und ob eine App gestartet werden soll. Im Lieferumfang sind drei NFC Tags enthalten.

Kein LED-Licht

Obwohl es nur eine Kleinigkeit ist, verdient dieser Mangel trotzdem eine eigene Zwischenüberschrift: Denn es nervt einfach, wenn ein Top-Smartphone keine LED-Benachrichtigungsleuchte hat.

Anstatt eine LED-Leuchte, die leuchtet, wird beim Eintreffen einer SMS der Lockscreen angezeigt – also so, als würde man die Entsperr-Taste drücken. Hat man das Handy mit der Display-Seite nach innen gerichtet in der Hosentasche, kann beim Gehen die Display-Sperre gelöst werden. Im Test kam dies zwei Mal vor. Beim ersten Mal wurde dies schnell genug entdeckt, beim zweiten Mal wurden acht SMS und ein Anruf an den Sender der angekommenen SMS geschickt sowie WLAN deaktiviert und Bluetooth aktiviert.

Leistung

Der 1,5 GHz Quadcore-Prozessor macht das, was er tun soll: schnell arbeiten. Ruckler bei Apps gibt es kaum, das Scrollen und Zoomen ist auch auf aufwendigen Websites ruckelfrei. Die starke Leistung erzeugt aber auch viel Hitze. An der Rückseite oben wird das Optimus 4X HD nach zehn Minuten spielen oder 15 Minuten 3G surfen sehr heiß. Die Temperatur ist so hoch, dass man nach dem Spielen oder Surfen das Smartphone für eine Weile nicht in die Hosentasche stecken will.