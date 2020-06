Download: Firefox 4 führt Internet Explorer vor

Als vor einer Woche Microsoft seinen neuesten Browser ins Rennen schickte, resultierte dies innerhalb von 24 Stunden in 2,35 Millionen Downloads. Ein für den US-Konzern ein respektabler Wert, der allerdings nicht annähernd an die Rekordwerte von Firefox 3 aus dem Jahr 2008 heranreichten. Damals wurde Version 3 des beliebten Mozilla-Browsers acht Millionen Mal geladen. Es gab jedoch keine Konkurrenz und Surfer suchten dringend nach einer Alternative zum IE. Eine Idealsituation, die aktuell nicht mehr zutrifft, weshalb die 2,35 Millionen Downloads des IE9 vergangene Woche als durchaus respektabel eingestuft wurden.

Rekordverdächtig

Diese Zahl rückt Firefox 4 nun in einen neuen Kontext. Der neue Browser wurde laut Mozillas Statistik innerhalb der ersten 24 Stunden mehr als sechs Millionen Mal geladen. Also mehr als doppelt so viel wie das Konkurrenzprodukt aus Redmond. An den Rekordwert aus 2008 reicht es nicht heran. In Anbetracht des verschärften Wettbewerbs (Chrome, Safari, etc.) ist der Wert jedoch beeindruckend. Für rund die Hälfte der Downloads ist übrigens Europa verantwortlich. Abgeschlagen folgen USA und Asien.