Drohne stürzt auf Weißes Haus ab

Eine abgestürzte Drohne unbekannter Herkunft hat beim Weißen Haus einen Sicherheitsalarm ausgelöst. Das 60 Zentimter große Fluggerät dürfte ersten Erkenntnissen zufolge ein Hobby-Drohne sein, die es im Fachhandel zu erwerben gibt. Ein Beamter des Secret Service beobachtete in der Nacht zum Montag den Quadrocopter, der in sehr niedriger Höhe über das Gelände des Weißen Haus geflogen und an der südöstlichen Seite des Grundstücks abgestürzt sei. Daraufhin wurde die Präsidentenresidenz vorübergehend abgeriegelt.