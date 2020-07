E3: So spielen sich die neuen Wii U Games

Viele Wiederholungen

Was hingegen stutzig macht, sind die wiederkehrenden Methoden bei einigen Spielen. Ob Übersichtskarte, Inventar-Management oder geschicktes Berühren des Touchscreens – der Einsatz des Gamepad ist oftmals redundant. Bei manchen Spielen mag der zusätzliche Bildschirm durchaus praktisch sein und einen kleinen Mehrwert bieten. Die zündende Idee oder der Wow-Effekt fehlt jedoch noch.

Nach einigen Stunden mit der Wii fiel die Größe nicht negativ auf. Obwohl der Controller sehr mächtig wirkt, liegt er sehr gut in der Hand. Die Knöpfe lassen sich gut bedienen, der Touchscreen reagiert schnell und genau. Erwachsene können den Rand des Touchscreens zudem mit den Daumen gut erreichen, bei Kindern könnte sie zu einem Problem werden. Obwohl der Controller sehr leicht ist, bleibt zudem abzuwarten, ob er nach längerem Spielen nicht doch zu Ermüdung der Hand führt.

Neue Konzepte folgen

In den kommenden Wochen will Nintendo weitere Spiele zeigen, der Schwerpunkt liegt dann bei zwei Gamepads. Hier darf man gespannt sein, ob es für zwei Touch-Controller spezielle Spielkonzepte geben wird.

Im Zuge des Testens wurden übrigens auch andere Besucher beim Wii U Spielen beobachtet. Dabei fiel auf, dass die Steuerung bei weitem nicht so intuitiv ist, wie bei der Wii Mote. Die Frage „Und was muss ich jetzt am Touchscreen machen?" wurde dem Standpersonal sehr oft gestellt.