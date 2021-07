E3: Sonys Highlights für die PS4 erst ab 2014

Wenn es rein um die Hardware geht, hat Sony zum Auftakt der Spielemesse E3, die dereit in Los Angeles statt findet, die Nase vorn. Auf der Pressekonferenz verkündete Sony, dass die PS4 mit einem Preis von 399 Euro um 100 Euro günstiger als die Xbox One ist. Den größten Jubel gab es aber, als Jack Tretton, Chef von Sony Computer Entertainment America verkündete, dass die PS4 gebrauchte Spiele unterstützt. Um Microsoft zu veräppeln, wurde dann aufgezählt, was man mit PS4-Spielen auf Disc alles machen kann: eintauschen in Videospiel-Geschäften, verkaufen an andere Personen, sie Freunden borgen oder für immer behalten.

Auch den Online-Zwang der Xbox One wird es bei der PS4 nicht geben: "Unsere Konsole hört nach 24 Stunden offline nicht auf zu funktionieren", sagte Tretton hämisch auf der Bühne. Dafür wird aber anderes von Microsoft übernommen. Will man mit der PS4 online spielen, benötigt man ein PS Plus Abo. Dies kostet 50 Euro im Jahr und gilt gleichzeitig für die drei Konsolen PS4, PS3 und PS Vita. Das Xbox-Äquivalent, die Xbox Live Goldmitgliedschaft, kostet 60 Euro jährlich. Bleibt zu hoffen, dass Sony das Geld in die Architektur des PlayStation-Netzwerk steckt. Dieses kann derzeit weder mit der Geschwindigkeit noch Verlässlichkeit des Xbox Live Netzes mithalten.