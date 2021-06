Edle Android Wear: Huawei Watch im Test

Verarbeitung und Display

Abgesehen von den Stahlgehäuse befindet sich auf der Rückseite noch ein kleinerer Kunststoffkreis, in dem der Pulssensor liegt. Wie andere Android-Wear-Uhren gibt es nur einen Knopf, über den man das System teilweise bedienen kann. Die Huawei Watch ist definitiv eine der hübscheren Android-Wear-Uhren. Mit 11,3 Millimeter ist sie zwar nicht ganz so schlank, wie es Huawei auf seinen Produktfotos verkaufen will, insgesamt passt sie jedoch ganz gut auf ein durchschnittliches Handgelenk.

Features

Im Inneren ist die Huawei Smartwatch mit einem Snapdragon 400 von Qualcomm ausgestattet, der mit 1,2GHz taktet. Der Arbeitsspeicher beträgt 512MB, der Flash-Speicher vier GB. Mit 300mAH ist die Kapazität des Akkus im Vergleich zur Konkurrenz zwar eher gering, Huawei gibt dennoch eine maximale Betriebsdauer von zwei Tagen an. Wie immer bei Android Wear kommt es natürlich stark auf die Intensität der Nutzung an. Im Text hielt die Huawei Watch bei intensiver Nutzung rund 20 Stunden durch, ohne an die Steckdose zu müssen. Bei alltäglicher Nutzung dürften zwei Tage zwar nicht ganz drinnen sein, die Akkuleistung geht jedoch im Vergleich zur Konkurrenz in Ordnung. Geladen wird die Uhr per beiliegender Ladeschale, die via Magnet an der Uhr befestigt wird. Die Ladeschale selbst lässt sich sehr einfach und schnell an der Uhr montieren.

Neben dem obligatorischen Bluetooth-Adapter ist die Huawei Watch mit einem WLAN-Adapter ausgestattet. Außerdem sind Bewegungssensoren sowie ein Pulsmesser verbaut. Auf einen GPS-Sensor verzichtet Huawei. Der Pulssensor funktioniert halbwegs genau, sofern man die Uhr entsprechend eng am Handgelenk trägt.