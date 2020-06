Ein Blick durch Sonys Datenbrille SmartEyeglass Attach

Trotz massiver Anstrengungen von Google wollte der Markt für Datenbrillen bis dato noch nicht wirklich abheben. Sony versucht sich nun mit einem eigenen Produkt. Die Idee hinter SmartEyeglass Attatch ist es, sie so zu gestalten, dass sie auf eine Vielzahl von verschiedenen Brillenmodellen passen soll. Dass man den Aufsatz in Zukunft wirklich auch an der eigenen optischen Brille anbringen kann, ist dennoch eher unwahrscheinlich. Laut einem Sony-Vertreter am Stand der Consumer Electronics Show ( CES) in Las Vegas ist es eher denkbar, dass Sony mit Brillenherstellern kooperiert, die dann entsprechend kompatible Modelle auf den Markt bringen.