Elektro-SUV für 16.000 Euro in China präsentiert

Der Elektro-SUV soll zum Ende des Jahres auf den Markt kommen, vorerst nur in China. Ein Verkauf in anderen Ländern ist aber ebenfalls möglich. China forciert den Verkauf von emissionsfreien Fahrzeugen und schreibt den Autoherstellern Quoten vor. 2019 müssen zumindest zehn Prozent der verkauften Fahrzeuge eines Unternehmens emissionsfrei sein, andernfalls drohen hohe Strafen. Zum Vergleich: In Österreich betrug der Anteil alternativ betriebener Pkw (Elektro, Erdgas, bivalenter Betrieb und Hybrid) lediglich vier Prozent.