Elektroschock-Armband gegen das Aufschieben

Das Gerät heißt "Pavlok" - in Anlehnung an den russischen Forscher Iwan Pawlow. Dieser hatte 1918 bei Experimenten beobachtet, dass ein Hund sich durch Verknüpfung bestimmter Reize konditionieren lässt. Die Macher sind dem " Boston Globe"-Bericht zufolge überzeugt, dass die sogenannte Prokrastination, die allzu menschlichen Neigung, schwierig erscheinende Aufgaben vor sich her zu schieben, sich mit dem Gerät auf lange Sicht überwinden lässt - allerdings nur, wenn der Nutzer die "Therapie" unbegrenzt fortsetzt. Das Gerät soll im April auf den Markt kommen. Bisher seien rund 1.000 Bestellungen eingegangen, sagte ein Sprecher der Firma auf Anfrage.