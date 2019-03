Elon Musk kündigt an: Tesla Model Y wird nächste Woche präsentiert

Der US-Elektroautobauer will sein neues Model Y am 14. März vorstellen. Das Model Y werde ein Geländewagen sein, der etwa zehn Prozent größer als das Modell 3 sei und etwa zehn Prozent mehr koste, kündigte Konzernchef Elon Musk am Sonntag auf Twitter an. Das kompakte SUV werde bei gleicher Batterie eine etwas geringere Reichweite haben.