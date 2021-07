Elon Musk: Solardach ist günstiger als normales Dach

Die Tesla-Aktionäre haben in der vergangenen Woche der Übernahme der Ökostrom-Firma SolarCity zugestimmt.

Tesla-Chef Elon Musk hat grünes Licht für die umstrittene Übernahme der Ökostromfirma SolarCity erhalten. Die Aktionäre stimmten dem Zukauf am Donnerstag bei einem außergewöhnlichen Treffen im kalifornischen Fremont mit breiter Mehrheit zu, wie Tesla mitteilte. Im Sommer hat Elon Musk angekündigt, dass er über das Unternehmen Solardächer verkaufen will.

Bei dem Treffen erklärte Musk nun, dass diese Art von Dach den Kunden günstiger kommen wird, als konventionelle Dächer: „Der Vorschlag wird sein: Wollen Sie ein Dach, das besser aussieht als ein normales Dach, länger hält, weniger kostet und nebenbei Energie erzeugt“, so der Unternehmer. Das Dach soll soll konzernintern, in der „Gigafactory“ von SolarCity in Buffalo, gefertigt werden. Konkrete Preise hat Musk noch nicht genannt.