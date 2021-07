Schindeln statt Module: Elon Musk will Solardächer bauen

SolarCity, eines der vielen Start-ups von Unternehmer Elon Musk, wird künftig Solardächer bauen. „Es ist ein richtiges Solardach, nicht nur Module auf einem Dach“, so Musk bei der Bekanntgabe der Quartalszahlen von SolarCity. Details, beispielsweise zu Effizienz der Module, gab es vorerst nicht. Das Produkt soll allerdings großen Wert auf Ästhetik legen und soll konzernintern, in der „Gigafactory“ von SolarCity in Buffalo, gefertigt werden. Diese soll ab 2017 Solarmodule mit einer Effizienz von 24 Prozent fertigen, wobei die jährliche Produktion an Solarmodulen eine kumulierte Leistung von einem Gigawatt haben soll.