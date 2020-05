Elon Musk will mit SpaceX-Raumanzügen Kinder für Raumfahrt begeistern

Der SpaceX-Chef Elon Musk hat sich vorgenommen, Raumanzüge auch für Kinder zu designen und sie so für die Raumfahrt zu begeistern. „Jeder sollte sich darüber freuen, dass dieses Ding von Menschen für Menschen gemacht wurde“, sagte der Milliardär am Mittwoch in einem Pressegespräch.

Zwar konnten die NASA-Astronauten Bob Behnken und Doug Hurley nicht wie geplant ins Weltall starten – Grund war das schlechte Wetter – aber immerhin konnten sie ihre neuen Raumanzüge in Schwarz-Weiß von SpaceX präsentieren.