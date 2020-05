NASA und SpaceX fliegen erstmals mit Touchscreen ins All

Am Mittwoch fliegen die NASA-Astronauten Doug Hurley und Bob Behnken an Bord der SpaceX Crew Dragon ins All. Der Start findet am NASA Kennedy Space Center in Florida statt – das Ziel der Männer ist die ISS. Das Besondere an diesem Flug ist, dass sich die Männer per Touchscreen durch das Weltall navigieren.

Das haben Hurley und Behnke bislang nur mit manuell getan. Die vollautomatisierte Crew Dragon ist für sie somit eine gänzlich neue Erfahrung - das Vehikel kann sogar selbst an die ISS andocken. Sollte ein Einsatz der Astronauten doch benötigt werden, können sie über Touchscreen die Kontrolle übernehmen.