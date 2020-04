NASA will bei SpaceX-Raketenstart keine Besucher

Nach fast einem Jahrzehnt Pause ist es am 27. Mai erstmals wieder soweit. Die NASA wird zwei US-Astronauten mithilfe einer SpaceX Falcon-9-Rakete von US-Boden aus in den Weltraum schießen. Seit 2011 und dem Ende des Space-Shuttle-Programms mussten Astronauten der NASA stets auf den Weltraumbahnhof in Kasachstan und eine russische Rakete ausweichen.

Keine Besucher erwünscht

Doch aus der groß geplanten Feier vor Ort wird nun nichts werden. Vielmehr warnt die NASA potenzielle Besucher, den Raketenstart live in Cpae Canaveral in Florida mitverfolgen zu wollen. "Wir laden die Leute ein, den Launch mit uns anzusehen, aber bitte von zuhause aus", teilte die NASA in einer Pressekonferenz mit.