SpaceX schießt 60 neue Starlink-Satelliten ins All

Die mehreren Hundert Satelliten, die bereits im All sind und immer wieder auch auf der Erde für Staunen sorgen, sind erst der Anfang. 12.000 Satelliten darf SpaceX fürs erste in den Erdorbit schickten. Musk möchte aber in der finalen Ausbaustufe gar 42.000 Satelliten für sein Internet-Netzwerk zur Verfügung haben.

Start Ende 2020

Bereits Ende 2020 soll das System mit begrenzten Kapazitäten in Betrieb gehen. Als Minimalvoraussetzung hat Musk bislang von 400 Satelliten gesprochen, die zumindest einen begrenzten Bereich mit Breitband versorgen können. Für eine größere Abdeckung seien zumindest 800 Satelliten notwendig.

Zuletzt waren die Starlink-Karawanen in Österreich gut am Nachthimmel zu sehen. Wo und wann sie erneut zu sehen sein werden, haben wir in diesem Artikel zusammengefasst.