Elon Musk will morgen etwas enthüllen, ist es das Model Y?

Tesla-Chef Elon Musk hat wieder einmal in die Tasten gehauen und einen Tweet veröffentlicht, der einige Fragen aufwirft. Nicht mehr als "Thursday 2pm" hat Musk getweetet und seine Follower in Aufruhr versetzt.

In zwei weiteren knapp gehaltenen Tweets konkretisiert Musk seine kryptischen Aussagen ein wenig: "California" und "Some Tesla news" fügte er noch hinzu. Was meint Musk also damit? Man weiß es nicht genau, es gibt aber einige Hinweise auf sein Vorhaben.