Erste Berichte: So fährt es sich im Tesla Model Y

Am Donnerstagabend Ortszeit hat Tesla in Los Angeles sein neues Elektro-SUV Model Y vorgestellt. Das Auto, das auf dem bislang günstigsten Tesla-Elektroauto Model 3 basiert, konnte im Rahmen der Präsentation auch von Journalisten ausprobiert werden, allerdings nur als Mitfahrer. Ihre Erfahrungen beschreiben sie in mehreren Artikeln.

So berichtet etwa Roberto Baldwin von Engadget, dass Mitfahren in dem Auto durchwegs Spaß mache. Es handle sich um einen klein anmutenden SUV mit den Fahreigenschaften des Model 3.

Die Beschleunigung fühlt sich laut Baldwin gut, aber nicht extrem stark an. Im Inneren sei das Auto sehr stark dem Model 3 nachempfunden, mit ein paar kleineren Änderungen. Die wohl auffälligste sei, dass der Touchscreen in der Mitte horizontal statt vertikal angebracht ist.