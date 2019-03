Tesla stellt E-SUV Model Y offiziell vor

Tesla-Chef Elon Musk hat in Los Angeles am Donnerstagabend (Ortszeit) das neue Elektro-SUV Model der Öffentlichkeit präsentiert. "Es hat die Funktionalität eines SUV, aber es fährt wie ein Sportwagen", sagte Musk bei der Vorstellung. Die Reichweite des Autos beträgt bis zu 480 Kilometer, maximal haben sieben Personen im Inneren Platz. Ausgeliefert werden soll das Model Y ab Herbst 2020. Die stärkste Variante kommt in 3,5 Sekunden von null auf 100 km/h.

Das Model Y basiert auf dem Model 3 und sieht diesem auch ähnlich. Auffällig ist allerdings, dass es etwas höher ist. Auch im Inneren erinnert das Model Y an das Model 3: So ist ebenfalls ein Touchscreen mit einer Größe von 15 Zoll in ein ansonsten minimalistisches Armaturenbrett eingebaut. Auch ein Glasdach ist vorhanden. Auf Flügeltüren wie beim Model X hat Tesla nun schlussendlich doch verzichtet, vermutlich auch aus produktionstechnischen Gründen.