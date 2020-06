Erste Eindrücke der Canon 5D Mark III

Sucher und Displays

Der Sucher deckt laut Canon ein Sichtfeld von 100 Prozent ab. Dennoch sind ganz kleine schwarze Schatten in den vier Ecken beim Durchblicken zu sehen. Die Helligkeit und Schärfe ist gut. Im Sucher kann diesmal auch ein Gitter eingeblendet werden. Es ist auch möglich, auf Knopfdruck die digitale Wasserwaage zu aktivieren. Hier leuchten die Fokuspunkte horizontal und vertikal auf. Ist nur der mittlere Fokuspunkt zu sehen, ist die Kamera korrekt ausgerichtet. Ebenfalls neu im Sucher ist ein Rufzeichen, das rechts unten eingeblendet wird, wenn man im Monochrom-Modus ist. So soll verhindert werden, dass man unbeabsichtigt in Schwarz-Weiß fotografiert.

Das Status-Display an der Oberseite enthält jetzt mehr Informationen, ist ein wenig anders aufgeteilt und eine Spur kontrastreicher. Außerdem ist leicht angeschrägt, was die Lesbarkeit erleichtert, weil die Kamera jetzt weniger weit Richtung Fotograf gekippt werden muss, um das Display abzulesen. Ein wenig störend ist, dass die Belichtungskorrektur zwar bis zu fünf Blendenstufen in beide Richtungen geht, das Status-Display aber nur von -3 bis +3 anzeigt. Darüber hinaus wird nur ein Pfeil in die entsprechende Richtung angezeigt.

Das große Display an der Rückseite ist ein deutlicher Fortschritt im Gegensatz zur Mark II. Es ist schärfer und der Abstand zwischen Glas und Display ist geringer, wodurch auch die Reflexionen bei Sonneneinfall dezenter ausfallen.

Performance

Da es sich bei dem Modell noch um eine Kamera mit einer Vorserien-Software gehandelt hat, durften die Fotos nicht die Kamera verlassen. Deshalb ist es noch nicht möglich auf die Bildqualität oder das Rauschverhalten bei hohen ISO-Werten zu schließen.

Der Autofokus war beim Hands-on bei Kunstlicht etwas schneller als der der 5D Mark II und auch präziser. Ein Quantensprung ist es aber nicht. Aber auch hier gilt es auf ein Modell mit der finalen Software zu warten.

Schneller ist die 5D Mark III auch beim Einschalten. Sie ist gut eine halbe bis eine Sekunde schneller Betriebsbereit als die 5D Mark II. Auch das Auslöse-Geräusch wurde überarbeitet. Es klingt jetzt spritziger, schneller und höher – im direkten Vergleich wirkt das Auslösegeräusch der 5D Mark II fast schon gequält. Eine willkommene Neuerung ist auch der Silent-Modus, der das Auslösegeräusch der Mark III deutlich reduziert – wahlweise auch im Serienbildermodus.

Ersteindruck

Die 5D Mark II war eine Revolution. Entsprechend schwer fällt es, glücklich mit der 5D Mark III zu sein, da die jahrelangen Hypes Erwartungen aufgebaut haben, die nur schwer zu erfüllen sind. Für Hobbyfotografen gibt es kaum Gründe, um von ihrer Mark II um 3300 Euro (plus 380 Euro für den Akkugriff) auf die Mark III umzusteigen. Hobby-Fotografen, die auf Vollformat umsteigen wollen und keine Mark II haben, dürfen mit der Mark III liebäugeln. Für Profifotografen wird die Mark III eine gute Zweitkamera zur 1D Mark IV sein, da sie sich nicht nur für Studiofotografie, sondern durch den verbesserten Autofokus, den dualen Speicherkartenslots, den leisen Auslöse-Modus und die schnellere Serienbildaufnahme jetzt auch besser für Reportagefotografie eignet.