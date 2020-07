Erste Malware in Apples App-Store aufgetaucht

Apple und Google wurden mittlerweile über die schadhafte Software informiert. Gegenüber CNET gab eine Apple-Sprecherin an, dass die App mittlerweile „aufgrund eines Verstoßes gegen die App-Store-Richtlinien" aus iTunes verschwunden ist. Auch in Googles Play Store ist "Find and Call" nicht mehr auffindbar, eine offizielle Stellungnahme dazu gibt es aber nicht. Ein Mitarbeiter des Kaspersky-Labs hält in einem Bericht fest, dass es seit dem Start von Apples App-Store vor fünf Jahren der erste Malware-Zwischenfall ist.

Spam-SMS

Bei der betroffenen App können sich die Anwender mit E-Mail-Adresse und Telefonnummer registrieren. Anschließend fragt die App, ob es das Telefonbuch nach Freunden durchsuchen soll. Stimmt der Nutzer zu, werden sämtliche Kontakte an einen Server übertragen. An die gespeicherten Telefonnummern werden anschließend Spam-SMS versandt, die einen Download-Link zur Malware enthalten. Für die Empfänger sieht es so aus, als ob die SMS vom Nutzer des infizierten Smartphones kommen. „Betroffene empfangen Spam-SMS von einer vertrauenswürdigen Quelle", wie es in dem Kaspersky-Report heißt.

GPS und PayPal

Neben dem Telefonbuch leitet die App auch die aktuellen GPS-Koordinaten des Nutzers weiter. Anwender haben darüber hinaus die Möglichkeit, Zugangsdaten für Social Networks, sowie sogar das eigene PayPal-Konto anzugeben.

Der Autor der App gab gegenüber Appleinsider.ru an, dass die Anwendung noch in der Beta-Phase ist und erklärt das Verhalten mit einer Fehlfunktion verschiedener Komponenten.