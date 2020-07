Erster Eindruck von Asus neuen Ultrabooks

Zenbook "Next Generation" UX32VD mit GeForce-Grafikkarte

Zusätzlich wird die Serie noch um die Reihe "Next Generation" erweitert, wo auch das gewohnte Design beibehalten wird. Das erste Modell der Serie ist das Zenbook UX32VD, das an der Vorderseite eine Spur dicker ist, als die anderen Zenbooks. Grund ist, dass Asus mit der Nvidia GeForce GT620M eine eigene Grafikkarte integriert hat. Es ist somit das erste Ultrabook mit dezidierter Grafiklösung. Ein weiterer Unterschied ist die Festplatte. Anstatt einer reinen SSD wird die Next-Generation-Serie mit einer konventionellen 500-GB-Festplatte samt 24 GB Express Cache kommen. Der Express-Cache ist ein Flash Speicher, auf den ausschließlich das Betriebssystem zum Auslagern temporärer Dateien zugreifen kann. Durch die etwas dickere Bauweise ist außerdem Platz für einen weiteren USB-Anschluss.

Darüber hinaus wird es Varianten der Next-Generation-Modelle geben, die wahlweise mit Glare-Display erhältlich und auch in normaler HD- anstatt Full-HD-Auflösung.

Ersteindruck

Anhand des Gehäuses lassen sich die neuen Zenbooks kaum von den Vorgängern unterscheiden. Ein Unterschied wird aber beim Blick auf das Display deutlich. So wirkt das Notebook mit dem Aluminiumgehäuse in Verbindung mit dem mattem Display noch eine Spur edler, als die Varianten mit Glare-Display. Eine weitere sinnvolle Erneuerung ist die beleuchtete Tastatur, in Sachen Schreibkomfort und Druckpunkte ließen sich beim ersten Versuch aber keine nennenswerten Unterschiede zum Vorgänger feststellen. Offenbar überarbeitet wurde auch das Touchpad, das beim Vorgänger noch etwas träge wirkte.

Zu den technischen Details wie CPU und Arbeitsspeicher der zukünftigen Zenbook-Modelle hat Asus noch keine Angaben gemacht. Man kann wohl aber davon ausgehen, dass Intels neue Chip-Generation zum Einsatz kommt. Sollten Akkulaufzeit und Rechenleistung stimmen, wovon auszugehen ist, erhält das Macbook Air mit den neuen Zenbooks einen starken Windows-Konkurrenten. Aber auch das Full-HD-Display alleine ist schon ein gutes Kaufargument.