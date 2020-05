ESET veröffentlicht Virenscanner für Facebook und Twitter

Mit dem Gratis-Scanner, der auch prominent in den kostenpflichtigen Antiviren-Lösungen von ESET aufscheint und seinerseits ebenfalls auf diese hinweist, will ESET User in sozialen Medien besser schützen, zumal sich gerade hinter Kurz-URLs oft Links zu Malware-verseuchten Seiten befinden. Neben der Malware-Erkennung listet der Scanner auch Privatsphäre-Einstellungen wie die Datenfreigabe für Dritt-Apps übersichtlich auf und visualisiert etwa den Privatheitsgrad im eigenen Profil. ESET zufolge wurde allein der Social Media Scanner für Facebook bisher über 250.000 mal installiert.