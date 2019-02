Euro-Preise für Samsungs Galaxy-S10-Reihe geleakt

Das S10 E wird nur in einer Version erhältlich sein, mit 6 GB RAM und 128 GB Speicher. Die anderen Modelle werden in unterschiedlichen Hardwareversionen in den Handel kommen. Das S10 soll es mit 6 und 128 GB für 899 Euro geben oder mit 8 und 512 GB für 1149 Euro. Das S10+ wird in drei Varianten verkauft: 6 und 128 GB kosten 999 Euro, 8 und 512 GB kosten 1249 Euro. Die Maximalversion mit 12 GB Arbeitsspeicher und einem Terabyte Speicherplatz wird für 1499 Euro verkauft.